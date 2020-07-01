"Бавария" объявила о трансфере 18-летнего защитника "ПСЖ"

"Бавария" объявила о подписании 18-летнего защитника "ПСЖ" Ньянзу Куасси.Контракт с футболистом будет действовать до 2024 года.В прошлом сезоне чемпионата Франции на счету Куасси 6 матчей и 2 забитых гола.Мюнхенский клуб в минувшем сезоне выиграл Бундеслигу.