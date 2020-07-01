"Бавария" объявила о трансфере 18-летнего защитника "ПСЖ" "Бавария" объявила о подписании 18-летнего защитника "ПСЖ" Ньянзу Куасси.Контракт с футболистом будет действовать до 2024 года. View this post on Instagram #FCBayern sign Tanguy Nianzou Kouassi. #ServusTanguy A post shared by #MEI8TER ? ?? (@fcbayern) on Jul 1, 2020 at 1:00am PDT В прошлом сезоне чемпионата Франции на счету Куасси 6 матчей и 2 забитых гола. Мюнхенский клуб в минувшем сезоне выиграл Бундеслигу. Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Сегодня, 12:37 Опубликовал: Дмитрий Кондратьев Нашли ошибку в статье? Напечатать (0) 0 1 2 3 4 5