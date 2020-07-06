Головин в составе "Монако" проведет сбор в Польше

В рамках подготовки к будущему сезону "Монако" проведет 10-дневный сбор в Польше.

Фото: ФК "Монако"

Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Команда разделит 8 недель подготовки на пять этапов. В Польшу коллектив отправится через три недели после того, как поработает над физической формой и проведет два контрольных матча. На сборе также планируется сыграть три товарищеские встречи.



В завершенном досрочно сезоне Лиги 1 "Монако" занял 9-е место. Чемпионом стал "ПСЖ".