Ковач прокомментировал своё назначение в "Монако"

Новый главный тренер "Монако" Нико Ковач поделился эмоциями от своего назначения на пост наставника "монегасков".

Фото: ФК "Бавария"

Напомним, ранее этот пост занимал Роберто Морено.



"Это серьезный вызов, и нам это нравится. Вместе с руководством клуба, а также с нашими игроками мы готовы выложиться на 100 процентов. Надеюсь, нас ждет светлое будущее. Я рад начать новый этап своей карьеры в новой стране. Это уже четвертая страна для меня. Мне нравится Монако.



Всегда неприятно, когда кому-то нужно покинуть клуб. Я надеюсь, что Морено в скором времени сможет найти новое место работы. Я желаю ему, его штабу и семье всего наилучшего в дальнейшем", - приводит слова тренера официальный сайт "Монако".



Напомним, что за "Монако" выступает российский полузащитник Александр Головин. Также на просмотре в стане монегасков находится российский вратарь Антон Митрюшкин, который покинул швейцарский "Сьон" свободным агентом.



В досрочно завершённом сезоне Лиги 1 "Монако" стал девятым.

