Роналду думает уйти из "Ювентуса" в "ПСЖ" после вылета из Лиги чемпионов

Звездный форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду недоволен вторым подряд вылетом из Лиги чемпионов на ранней стадии от не самой сильной команды.

Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

В прошлогоднем четвертьфинале туринцы уступили "Аяксу", а позавчера вылетели после противостояния с "Лионом" на стадии 1/8 финала (0:1, 2:1).



При этом все 7 голов "Ювентуса" в плей-офф Лиги чемпионов за последние два сезона забил сам Роналду.



Как сообщает Footmercato.net, такое положение дел побудило Криштиану задуматься об уходе из клуба.



По сведениям источника, 35-летний португалец поручил своему агенту Жорже Мендешу изучить варианты продолжения карьеры в других клубах. В частности, Роналду интересует возможность перейти в "ПСЖ" - футболист может встретиться со спортивным директором клуба Леонардо на "финале восьми" Лиги чемпионов в Лиссабоне, куда "Ювентус", в отличие от парижан, не попал.



Роналду пять раз выигрывал Лигу чемпионов и является обладателем пяти "Золотых мячей".