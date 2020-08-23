"В первом тайме пропустили довольно глупые голы, нужно было отыгрываться со счета 0:2, это всегда непросто. Голы со стандартов с моим участием? Ничего удивительного. Мы уделяем этому много времени на тренировках, наигрываем различные варианты. Хорошо, что это дает свои плоды», - сказал Головин.
В прошлом сезоне Лиги 1 Головин в составе "Монако" провел 25 матчей и забил 3 мяча. По итогам сезона 2019/20 монегаски финишировали на девятом месте.
Головин перешел в "Монако" и ЦСКА летом 2018 года. С 2012 года полузащитник находится в система московского клуба. В составе ЦСКА стал чемпионом России.
Источник: Sport24
Головин: отыгрываться со счета 0:2 всегда непросто
Полузащитник "Монако" Александр Головин подвел итог матча первого тура Лиги 1 с "Реймсом" (2:2).
Фото: ФК "Монако"
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