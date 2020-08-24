По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, в услугах аргентинского футболиста заинтересован главный тренер туринского клуба Андреа Пирло. Также "Ювентус" намерен подписать Аркадиуша Милика из "Наполи" и форварда "Ромы" Эдина Джеко.
Паредес выступал за "Зенит" с 2017 по 2019 год. На его счету 61 матч за петербургский клуб.
Пирло хочет видеть в "Ювентусе" бывшего игрока "Зенита" Паредеса
Полузащитник "ПСЖ" Леандро Паредес может продолжить карьеру в "Ювентусе".
thesun.ie
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