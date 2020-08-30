24-летний полузащитник схватился за заднюю поверхность левого бедра, не сумев продолжить игру. На 17 минуте его заменил Софиан Дион.
В нынешнем сезоне чемпионата Франции Головин успел отметиться голевой передачей в матче 1-го тура с "Реймсом" (2:2).
Головин был заменен на 17 минуте матча с "Мецем"
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин был вынужден закончить игру второго тура Лиги 1 с "Мецом" в первом тайме.
Фото: Panoramic / Global Look Press
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