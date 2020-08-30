Головин был заменен на 17 минуте матча с "Мецем"

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин был вынужден закончить игру второго тура Лиги 1 с "Мецом" в первом тайме.

Фото: Panoramic / Global Look Press

24-летний полузащитник схватился за заднюю поверхность левого бедра, не сумев продолжить игру. На 17 минуте его заменил Софиан Дион.



В нынешнем сезоне чемпионата Франции Головин успел отметиться голевой передачей в матче 1-го тура с "Реймсом" (2:2).