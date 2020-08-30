Источник: Головин, вероятно, пропустит матчи сборной России в Лиге Наций

Полузащитник "Монако" Александр Головин получил травму в игре второго тура чемпионата Франции с "Мецем".
Фото: Panoramic / Global Look Press
Российский футболист был вынужден покинуть поле на 17 минуте.

По предварительной информации, 24-летний игрок получил травму задней поверхности бедра. Если диагноз подтвердится, то игрок наверняка пропустит предстоящие матчи сборной России в Лиге Наций с Сербией и Венгрией, которые пройдут в начале сентября.

Напомним, ранее из заявки сборной был исключен 33-летний форвард тульского "Арсенала" Евгений Луценко. Он также получил повреждение задней поверхности бедра.

Источник: телеграм-канал Инсайды от Карпа

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Теги: Монако Сборная России Головин Лига 1 Лига Наций
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