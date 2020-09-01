Девушка Неймара выложила горячий кадр в халате (фото)

Модель Наталья Барулич, являющаяся девушкой форварда "ПСЖ" Неймара, опубликовала новое фото в своей инстаграме.


— Всему, что вы видите, я обязана спагетти, — подписана фотография.

О романе футболиста и модели заговорили в начале лета.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: ПСЖ Неймар
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

"Бавария" подтвердила уход Коутиньо
Источник: защитник брестского "Динамо" Павловец подписал контракт с "Ростовом"
Сборная России вручила подарок Черчесову на тренировке
"Здоровья и удачи в ближайших матчах". Акинфеев поздравил Черчесова с днём рождения
Девушка Неймара выложила горячий кадр в халате (фото) 2
В "Уфе" предложили создать третейский суд футбольного арбитража 5
Юран прокомментировал штраф в 100 тысяч рублей от РФС
Пруцев, который перешёл в "Крылья Советов" месяц назад, стал игроком "Сочи" 3
Черчесов: пробовали играть и в четыре, и пять защитников
Черчесов рассказал, почему вызвал много форвардов на сборы 2
Комитет по этике РФС оштрафовал Юрана на 100 тысяч рублей 1
Сорокин: все создают хорошую атмосферу в сборной России
Евсеев: повар это как тренер. У тебя должны быть яйца и ты должен знать, для чего они нужны 2
Федуна оштрафовали на 200 тысяч рублей за слова о судействе 8
"Даже гении уходят после 2:8". На митингах в Белоруссии Лукашенко сравнили с Месси (фото) 8
Бразилец из грузинского "Динамо" ещё не прибыл в расположение "Ротора"
"Величайшее предательство в истории футбола". Испанский журналист — об уходе Месси 8
"До чемпионата мира у нас была одна сборная, а после него — другая". Силкин - о матчах в Лиге Наций 3
Силкин: тбилисский «Локомотив» «Динамо» по зубам 1
Юристы Федуна прислали в комитет по этике РФС с документами Декларацию прав человека 6
Объявлены номинанты на лучшего игрока августа в РПЛ 6
"Монако" Головина объявил о покупке Фолланда 1
Смородская: сейчас я не вижу реальной замены Миранчуку в "Локомотиве" 3
Лопырева поздравила Черчесова мемом с его участием
Юран: у меня есть предложение от клуба РПЛ, также есть варианты в Европе 5
Стали известны условия контракта Луиса Суареса с "Ювентусом" 1
Источник: Месси согласовал с "Манчестер Сити" пятилетний контракт 22
Ещенко может получить крупный штраф за катание на вейксерфе 5
Источник: "Ротор" отстранил от тренировок с основой двух футболистов, включая лучшего бомбардира минувшего сезона 1
"Урал" объявил о подписании контракта с Бранко Йовичичем
Все новости