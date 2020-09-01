Девушка Неймара выложила горячий кадр в халате (фото)

Модель Наталья Барулич, являющаяся девушкой форварда "ПСЖ" Неймара, опубликовала новое фото в своей инстаграме.

— Всему, что вы видите, я обязана спагетти, — подписана фотография.О романе футболиста и модели заговорили в начале лета.