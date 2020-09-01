Девушка Неймара выложила горячий кадр в халате (фото) Модель Наталья Барулич, являющаяся девушкой форварда "ПСЖ" Неймара, опубликовала новое фото в своей инстаграме. View this post on Instagram Everything you see I owe to spaghetti ??? A post shared by ??t?l??? B?rul??ch ? (@natalia) on Sep 1, 2020 at 1:56pm PDT — Всему, что вы видите, я обязана спагетти, — подписана фотография.О романе футболиста и модели заговорили в начале лета. Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России» Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Сегодня, 15:34 Опубликовал: Айнур Шаймарданов Теги: ПСЖ Неймар Нашли ошибку в статье? Напечатать (1) 20 1 2 3 4 5