Сообщается, что футболист скоро пройдет медосмотр и подпишет контракт с итальянским клубом.
Ранее неоднократно появлялась информация, что Тамезом интересуется "Спартак". Москвичи уладили все детали по трансферу и ожидали лишь подтверждение игрока, однако Адриен в последний момент отказался от переезда в Россию.
Красно-белые также следят за другим хавбеком "Ниццы" - Виланом Сиприеном.
Источник: сайт журналиста Джанлуки ди Марцио
Игрок "Ниццы" Тамез, которым интересовался "Спартак", перейдет в "Верону"
Полузащитник "Ниццы" Адриен Тамез продолжит свою карьеру в "Вероне".
Фото: Panoramic / Global Look Press
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