Игрок "Ниццы" Тамез, которым интересовался "Спартак", перейдет в "Верону"

Полузащитник "Ниццы" Адриен Тамез продолжит свою карьеру в "Вероне".
Фото: Panoramic / Global Look Press
Сообщается, что футболист скоро пройдет медосмотр и подпишет контракт с итальянским клубом.

Ранее неоднократно появлялась информация, что Тамезом интересуется "Спартак". Москвичи уладили все детали по трансферу и ожидали лишь подтверждение игрока, однако Адриен в последний момент отказался от переезда в Россию.

Красно-белые также следят за другим хавбеком "Ниццы" - Виланом Сиприеном.

Источник: сайт журналиста Джанлуки ди Марцио

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Тамез Ницца Верона Спартак Трансферы Лига 1 Серия А
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Гол Влашича в ворота "Зенита" признан лучшим в августе
Тедеско признан лучшим тренером августа 2
Шмурнов анонсировал свое возвращение к работе
Гендиректор "СКА-Хабаровск" отреагировал на слова губернатора Дегтярева о возвращении в РПЛ 1
Сборная России опубликовала результаты очередного тестирования на коронавирус
Посредник трансфера Миранчука: "Локомотив" оказался серьезным клубом 1
Романцев: престижным турниром Лигу наций я не назову. Сербию и Венгрию Россия должна побеждать 3
Комментатор "Первого канала" Занозин: Уткин не любил меня. Говорил, что без него я был бы никем 3
Игрок "Ниццы" Тамез, которым интересовался "Спартак", перейдет в "Верону"
Месси, скорее всего, доработает контракт в "Барселоне" 4
Бистрович: в ЦСКА произошло много событий, и я отошел на второй план
Опубликованы фото гостевой формы сборной России для Евро-2020 2
Зарплаты мужской и женской сборной Бразилии по футболу уравняли 3
Бистрович: в прошлом году Влашич подписал пятилетний контракт, и я не верю, что сейчас клуб его продаст 1
Бэйл: я пытался уйти в прошлом году, но "Реал" заблокировал все в последнюю секунду 1
Врио губернатора Хабаровска Дегтярёв ставит задачу "СКА-Хабаровску" выйти в РПЛ 5
Ловрен не считает переход в "Зенит" из "Ливерпуля" шагом назад 5
Павлюченко рассказал, из-за чего считал Видича плаксой 7
Цорн — о Тиле: Федун сравнивал его с Промесом 3
Миранчук в «Аталанте», Цорна уволили из-за судейства, Федуна лишь оштрафовали. Главное за 2 сентября 2
Отец и агент Месси не убедил руководство "Барселоны". Клуб не будет снижать отступные за игрока 6
Горшкову отказал в трудоустройстве российский клуб после слов о руководстве "Зенита" 5
Миранчук подписал контракт с "Аталантой" (фото) 24
Фукс: я большой шутник и приколист. Мне бы узнать несколько русских слов, чтобы я потроллил кого-нибудь 9
В "Крыльях Советов" начнут платить зарплату за показанные результаты 4
Фукс: советы Фернандеса очень сильно поспособствовали моему переходу в ЦСКА
Федотов: я настаиваю, чтобы поединок с Широковым прошел по правилам MMA 22
Фукс: готов забыть красно-белые цвета "Интернасьонала". Я себя уже ассоциирую с красно-синими цветами 9
Экс-нападающий "Зенита" Кежман кардинально изменил свой образ (фото) 7
Наставник Сербии: без Баринова и Миранчука России будет тяжело, но в команде много отличных игроков 4
Все новости