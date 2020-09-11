Неймар: вернулся к тренировкам, очень счастлив

Форвард "ПСЖ" Неймар вылечился от коронавирусной инфекции и приступил к тренировкам.

Фото: © REUTERS

Об этом бразилец сообщил в своем твиттере.



"Вернулся к тренировкам, очень счастлив", — написал Неймар.



Напомним, в начале сентября коронавирус был выявлен у ряда игроков "ПСЖ", включая Килиана Мбаппе и Леандро Паредеса.



В 1-м туре чемпионата Франции "ПСЖ" на выезде с минимальным счетом проиграл "Лансу" - 1:0.