Об этом бразилец сообщил в своем твиттере.
"Вернулся к тренировкам, очень счастлив", — написал Неймар.
Напомним, в начале сентября коронавирус был выявлен у ряда игроков "ПСЖ", включая Килиана Мбаппе и Леандро Паредеса.
В 1-м туре чемпионата Франции "ПСЖ" на выезде с минимальным счетом проиграл "Лансу" - 1:0.
Неймар: вернулся к тренировкам, очень счастлив
Форвард "ПСЖ" Неймар вылечился от коронавирусной инфекции и приступил к тренировкам.
Фото: © REUTERS
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