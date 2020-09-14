Неймар ударил футболиста "Марселя" за расизм. Гонсалес назвал бразильца "черным"

В потасовке в концовке матча "ПСЖ" - "Марсель" нападающий парижан Неймар ударил защитника соперников Альваро Гонсалеса за расизм.

Фото: "Евроспорт"

За удар соперника по голове Неймар получил красную карточку. Уходя с поля, бразилец сказал резервному судье, что футболист "Марселя" - расист. Неймар заявил, что Гонсалес назвал его "чертовым черным". Также в СМИ сообщается, что защитник сказал одному из игроков "ПСЖ": "Закрой рот, грязная обезьяна".



Матч "ПСЖ" - "Марсель" завершился победой гостей со счетом 1:0. Единственный мяч встречи забил полузащитник Флориан Товен.



Источник: GFFN