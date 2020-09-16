Перед входом в клубный магазин "Марселя" вытирают ноги о футболку Неймара (видео)

Нападающий "ПСЖ" Неймар попал в немилость болельщиков "Марселя".





Перед входом в клубный магазин "Марселя" посетители вытирают ноги о футболку бразильского форварда.



Напомним, что в матче чемпионата Франции между "Марселем" и "ПСЖ" игроки устроили потасовку, в результате которой Неймар ударил Альваро Гонсалеса сзади по голове. В итоге Неймар был удален, а после игры бразилец обвинил своего соперника в расизме.



Также в этом поединке красные карточки получили еще четыре игрока.