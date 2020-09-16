Сообщается, что футболисты начали терять веру в немецкого специалиста после неудачного старта нового сезона чемпионата Франции. "ПСЖ" в трех турах набрал всего 3 очка.
По мнению игроков "ПСЖ", тактикой немца является отдать мяч Неймару.
"ПСЖ" в прошлом сезоне выиграл чемпионат Франции и дошел до финала Лиги чемпионов, где проиграл "Баварии" (0:1). В текущем сезоне парижане занимают 15-е место в турнирной таблице.
Источник: RMC Sport
Источник: игроки "ПСЖ" перестают верить в Тухеля
Игроки "ПСЖ" недовольны работой главного тренера Томаса Тухеля.
Global Look Press
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