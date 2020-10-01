Защитник "Ювентуса" Ругани договорился о переходе с соперником "Краснодара" по Лиге чемпионов

Защитник "Ювентуса" Даниеле Ругани близок к переходу в французский "Ренн".

Фото: ФК "Ювентус"

По данным источника, "Ренн" арендует 26-летнего футболиста до конца сезона за 1,5-2 млн евро без опции выкупа. Ранее сообщалось об интересе к итальянцу со стороны клубов АПЛ и Ла Лиги.



Напомним, что "Ренн" является соперником "Краснодара" по группе Лиги чемпионов вместе с "Челси" и "Севильей".



В минувшем сезоне Серии А Ругани принял участие в 10 матчах и результативными действиями не отметился.



Источник: журналист Джанлука Ди Марцио