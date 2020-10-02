Защитник "Марселя" Гонсалес: я получил более 2 млн сообщений с угрозами убить меня и моих родителей

Защитник "Марселя" Альваро Гонсалес рассказал о последствиях расистского скандала с нападающим "ПСЖ" Неймаром.

Фото: ФК "ПСЖ"

"Я получил более двух миллионов сообщений в WhatsApp со всевозможными угрозами. Мне прислали фотографии машин, которыми в моей семье пользовались. Обещали, что придут ко мне домой, чтобы убить меня. Однажды сказали, что собираются найти магазин, где работают мои родители, и убить их. Думаю, Неймар не осознает последствий всего, к чему могут привести его действия", - цитирует Гонсалеса SportBuzz.



Напомним, в концовке матча 3-го тура чемпионата Франции "ПСЖ" - "Марсель" (0:1) между футболистами началась потасовка, в ходе которой форвард "парижан" Неймар ударил по затылку Гонсалеса, за что был удален с поля. Позже бразилец заявил, что поступил так из-за расистских высказываний в свой адрес со стороны испанца. Сам Гонсалес обвинения отрицал.



В нынешнем сезоне французской Лиги 1 Гонсалес провел 4 матча и получил 2 желтые карточки.