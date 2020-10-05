Рафинья перешел из "Барселоны" в "Пари Сен-Жермен"

????? #WelcometoParis pic.twitter.com/C8u2Anfmq5— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 5, 2020
Хавбек "Барселоны" Рафинья перешел в "Пари Сен-Жермен", сообщает официальный сайт клуба. 27-летний бразильский полузащитник пополнил ряды "ПСЖ" в качестве свободного агента, его контракт действует до лета 2023 года.
Воспитанник "Барсы" в течение своей карьеры выступал также за "Сельту" (дважды) и миланский "Интер". Последний сезон Рафинья провел в аренде в клубе из Виго - 4 гола и результативный пас в 32 матчах чемпионата Испании.