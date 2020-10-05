Рафинья перешел из "Барселоны" в "Пари Сен-Жермен"

Официальный сайт "Пари Сен-Жермен" подтвердил трансфер полузащитника "Барселоны" Рафиньи.

Хавбек "Барселоны" Рафинья перешел в "Пари Сен-Жермен", сообщает официальный сайт клуба. 27-летний бразильский полузащитник пополнил ряды "ПСЖ" в качестве свободного агента, его контракт действует до лета 2023 года.Воспитанник "Барсы" в течение своей карьеры выступал также за "Сельту" (дважды) и миланский "Интер". Последний сезон Рафинья провел в аренде в клубе из Виго - 4 гола и результативный пас в 32 матчах чемпионата Испании.