"Лион" разгромил "Монако" в Лиге 1

"Лион" не испытал особых проблем в матче с "Монако" в 8-м туре Лиги 1.



Фото: ФК "Лион"

Хозяева победили со счётом 4:1. При этом все четыре мяча они забили ещё в первом тайме. В составе хозяев дублем отметился Экамби. Ещё по голу забили Депай и Ауар.



Единственный мяч гостей на 49-й минуте провёл Бен-Йеддер, реализовавший пенальти.



Матч пропускал полузащитник "Монако" Александр Головин. Россиянин продолжает восстанавливаться после травмы.



"Лион" с 13 очками занимает шестое место в турнирной таблице. "Монако" находится на 12-м месте (11 очков).



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Лион – Монако - 4:1



Голы: Депай, 12, Экамби, 34, Ауар, 41 (пен.), Экамби, 44, Бен-Йеддер, 48 (пен.)



Лион: Лопеш, Дьоманде, Марсело, Дюбуа (Де Шильо, 81), Ауар (Какере, 57), Мендес, Пакета (Дембеле, 64), Корне (Бар, 81), Депай, Кадевере (Гимарайнс, 81), Экамби



Монако: Леком, Дисаси, Агилар, Сидибе (Матсима, 46), Бадьяшиль, Фофана, Луиш (Энрике, 46), Чуаэми (Фолланд, 78), Йоветич (Фабрегас, 46), Мартинш (Диоп, 78), Бен-Йеддер



Предупреждения: Кадевере, 22, Сидибе, 40, Матсима, 50, Агилар, 55, Дьоманде, 73, Мендес, 83, Бен-Йеддер, 90+4



Удаления: Бар, 89