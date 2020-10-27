По информации источника, французский клуб перевел "Боке Хуниорс" 519 тысяч евро в качестве солидарных выплат за трансфер полузащитника Леандро Паредеса из петербургского "Зенита", однако деньги были похищены. Поиск украденных средств продолжается. Напомним, что Паредес является воспитанником "Боки Хуниорс".
"ПСЖ" после 8-и туров во французской Лиги 1 с 18-ю очками занимает 1-е место, опережая находящийся на 2-й строчке "Лилль" по разнице забитых и пропущенных мячей.
Источник: Ole
Хакеры украли 519 тыс. евро выплат от "ПСЖ", предназначенных для "Бока Хуниорс" от трансфера Паредеса
Группа хакеров смогла украсть у "Пари Сен-Жермен" крупную сумму денег.
Фото: ФК "ПСЖ"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!