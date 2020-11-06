"Марсель" обыграл "Страсбур", забив единственным ударом по воротам за матч

В матче 10 тура Лиги 1 "Марсель" победил в гостях "Страсбур", пробив по воротам соперника 1 раз за всю игру.

Фото: AFP

Встреча 10 тура чемпионата Франции "Страсбур" - "Марсель" закончилась со счетом 0:1. Единственный мяч, забитый на 72 минуте, на счету Моргана Сансона.



При этом хозяева полностью превзошли гостей по статистике ударов: "Страсбур" нанес 9 ударов по воротам "Марселя" (2 в створ), на которые команда Андре Виллаш-Боаша ответила всего одним, оказавшимся голевым. Это первый случай в Лиге 1 за последние 13 лет, когда один из соперников одерживает победу, пробив по воротам только раз за матч.



Этот выигрыш стал для марсельцев третьим подряд, клуб набрал 18 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице чемпионата. "Страсбур" с 6 очками остался на 19 строчке и находится в зоне прямого вылета.