Источник: Мбаппе нашел приемлемый для себя вариант продления контракта с ПСЖ

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе готов продлить контракт с клубом при условии включения в него опции выкупа.
Фото: Getty Images
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе готов подписать с парижанами новое соглашение, если в нем будет опция выкупа за определенную сумму отступных, сообщают СМИ. По информации источника, ранее 21-летний форвард отклонил 3 варианта предлагамого ему контракта.

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе провел за парижский клуб 132 матча, в которых забил 97 мячей и 58 раз ассистировал партнерам. Его оценочная стоимость по данным портала Transfermarkt составляет 180 миллионов евро.

Источник: AS

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Лига 1 ПСЖ Мбаппе
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

"Манчестер Юнайтед" не заинтересован в возвращении Роналду
Заболотный, Лесовой и Ерохин тренируются в общей группе сборной России
"Локомотив" хотел приобрести Симакана за 12 млн евро
Вильена вылечился от коронавируса
"Вечная память". Федун прокомментировал смерть Джигарханяна
"Спартак" почтил память скончавшегося Армена Джигарханяна 5
В семье Сергея Семака выявлен коронавирус 2
"Арсенал" вернул маскота Ганнерзавра, но не стал возвращать исполнителя его роли в течение 27 лет 1
Депутат Лебедев: Дзюба до сих пор не пишет заявления в полицию - значит, ничего не взламывали? 13
"Если просили, то слишком много, надо было поменьше". Быстров - о шантаже Дзюбы 9
Источник: Мбаппе нашел приемлемый для себя вариант продления контракта с ПСЖ
Киевское "Динамо" может продать защитника Миколенко в "Милан" за 15 миллионов евро 3
Источник: Неймар намерен вернуться в "Барселону" летом 2021 года
Хавбек "Рубина" Хван Ин Бом сдал положительный тест на COVID-19 в сборной Кореи
Хавбек "Байера" Паласиос получил перелом позвонка в матче Аргентина - Парагвай 1
Бразилия победила Венесуэлу с голом Фирмино и единолично возглавила группу квалификации КОНМЕБОЛ к ЧМ-2022
Дубль Видаля принес Чили победу над Перу
Полузащитник "Зенита" Барриос получил повреждение в матче за сборную Колумбии 2
Уругвай разгромил в гостях Колумбию с голами Кавани и Суареса
Основной голкипер "Фейенорда" пропустит игру с ЦСКА
Молодежная сборная России проиграла Венгрии 8
Заболевших коронавирусом игроков сборной Украины могут не выпустить из Германии
Салах прошел повторное тестирование
"Бенфика" хочет приобрести бразильца, которым интересовался "Спартак"
Моуриньо дисквалифицирован на один матч в Лиге Европы 1
Бывший игрок ЦСКА Жо заразился коронавирусом 1
"Барселона" летом выплатит Месси бонус в размере 33 млн евро 3
Игнатов может получить дисквалификацию на три месяца 1
"ПСЖ" готов подписать Серхио Рамоса
Уциев приступил к тренировкам в общей группе "Ахмата"
Все новости
-