Источник: Мбаппе нашел приемлемый для себя вариант продления контракта с ПСЖ

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе готов продлить контракт с клубом при условии включения в него опции выкупа.

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Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе готов подписать с парижанами новое соглашение, если в нем будет опция выкупа за определенную сумму отступных, сообщают СМИ. По информации источника, ранее 21-летний форвард отклонил 3 варианта предлагамого ему контракта.



Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе провел за парижский клуб 132 матча, в которых забил 97 мячей и 58 раз ассистировал партнерам. Его оценочная стоимость по данным портала Transfermarkt составляет 180 миллионов евро.



Источник: AS