Икарди может перейти в "Ювентус" на замену Дибале

"Ювентус" проявляет интерес к нападающему "ПСЖ" Мауро Икарди.

Фото: ФК "ПСЖ"

Как сообщает источник, туринский клуб может попытаться приобрести аргентинца, если не сумеет договориться о продлении контракта с нападающим Пауло Дибалой. Ранее появилась информация, что Икарди думает об уходе из французского клуба, поскольку не удовлетворен ролью в команде.



В нынешнем сезоне французской Лиги 1 27-летний форвард принял участие в 4-х матчах, в которых забил 2 гола.



Источник: Сalciomercato.com