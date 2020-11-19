Российский хавбек "Монако" Александр Головин в ближайшие дни должен приступить к тренировочным занятиям в общей группе, сообщают СМИ.
По данным источника, Головин может попасть в заявку на календарную встречу чемпионата Франции против "Нима", которая должна состояться 29 ноября.
В текущем сезоне Головин сыграл за "Монако" только 2 матча, в которых отдал 1 голевую передачу. Из-за травмы подколенного сухожилия он не выходил на поле с 30 августа 2020 года.
Источник: Sport24
Головин в ближайшие дни может приступить к тренировкам в общей группе "Монако"
Полузащитник французского "Монако" и сборной России Александр Головин может попасть в заявку на матч Лиги 1 уже 29 ноября.
Фото: Getty Images
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