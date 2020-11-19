Ожидается, что российский хавбек только сегодня или завтра приступит к тренировкам в общей группе команды. Головин получил травму в конце августа в матче с "Метцем".
Матч "Монако" - ПСЖ состоится 20 ноября.
В текущем чемпионате Франции 24-летний Головин в составе "Монако" провел два матча.
Источник: "СЭ"
Головин пропустит матч с ПСЖ
Полузащитник "Монако" Александр Головин не сыграет в поединке 11-го тура Лиги 1 с ПСЖ.
Фото: ФК "Монако"
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