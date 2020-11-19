Головин остался вне заявки "Монако" на матч с "ПСЖ", но он близок к восстановлению

Пресс-служба "Монако" опубликовала заявку на матч 11-го тура чемпионата Франции против "ПСЖ".

В список игроком не попал российский полузащитник Александр Головин. 24-летний футболист, получивший в августе надрыв мышцы задней поверхности бедра, находится на финальном этапе восстановительной программы.

Матч "Монако" - "ПСЖ" состоится 20 ноября на стадионе "Луи II". Стартовый свисток встречи прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Источник: официальный сайт ФК "Монако"

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Теги: Головин ПСЖ Монако
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