Головин остался вне заявки "Монако" на матч с "ПСЖ", но он близок к восстановлению

Пресс-служба "Монако" опубликовала заявку на матч 11-го тура чемпионата Франции против "ПСЖ".

?? ?????? ??? pour le match face au PSG.#ASMPSG | Demain, 21h ? pic.twitter.com/I3W2Q0lkbX — AS Monaco ?? (@AS_Monaco) November 19, 2020

В список игроком не попал российский полузащитник Александр Головин. 24-летний футболист, получивший в августе надрыв мышцы задней поверхности бедра, находится на финальном этапе восстановительной программы.Матч "Монако" - "ПСЖ" состоится 20 ноября на стадионе "Луи II". Стартовый свисток встречи прозвучит в 23:00 по московскому времени.Источник: официальный сайт ФК "Монако"