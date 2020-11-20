Мбаппе вошел в топ-5 голеадоров "Пари Сен-Жермен" за всю историю

21-летний форвард ПСЖ Килиан Мбаппе вошел в пятерку лучших бомбардиров клуба в истории, оформив дубль в матче Лиги 1 против "Монако" (2:3).

Фото: Getty Images

21-летний нападающий Килиан Мбаппе в выездном матче 11 тура Лиги 1 с "Монако" (2:3) забил 2 гола и попал в топ-5 лучших бомбардиров парижан за всю их историю.



На счету Мбаппе теперь 99 голов за клуб, выше него в рейтинге находятся Эдинсон Кавани (200 голов), Златан Ибрагимович (156 голов), Педру Мигель Паулета (109 голов), Доминик Рошто (100 голов).



Мбаппе дважды забил в первом тайме (один гол с пенальти), но матч закончился волевой победой монегасков 3:2, которую во втором тайме им принесли дубль Фолланда и мяч с пенальти Фабрегаса.