Неймар: мысль об уходе из "ПСЖ" мне в голову не приходила

Нападающий "ПСЖ" Неймар высказался после хет-трика в ворота "Истанбула" (5:1) в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Фото: ФК "ПСЖ"

"Я очень счастлив в Париже, в этом клубе, с моими партнерами по команде. Мысль об уходе мне в голову не приходила.



Нам нужно все обсудить [с руководством], у нас хорошие отношения. Я счастлив здесь, посмотрим, что случится в будущем", - передает слова Неймара RMC.



Напомним, что контракт бразильца с "ПСЖ" истекает летом 2022 года. В нынешнем сезоне французской Лиги 1 28-летний нападающий провел 6 матчей, в которых записал на свой счет "3+3" по системе "гол+пас".