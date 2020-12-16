23-летний хавбек интересен ЦСКА, однако сам игрок не заинтересован в продолжении карьеры в чемпионате России. По данным источника, Оньекуру хочет вернуться в "Галатасарай", за который ранее уже выступал.
В текущем сезоне Лиги 1 Оньекуру в составе "Монако" провел четыре матча.
Источник: Fanatik
Оньекуру не заинтересован в переходе в ЦСКА
Полузащитник "Монако" Генри Оньекуру хочет вернуться в "Галатасарай".
Фото: Getty Images
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