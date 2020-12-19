Ковач: ждем возвращения Головина к первому январскому матчу

Главный тренер "Монако" Нико Ковач рассказал о том, когда вернется на поле полузащитник "монегасков" Александр Головин.

Фото: "Монако"

"Его не будет в заявке на матч c "Дижоном". Я рад, что он снова тренируется вместе с другими футболистами. Я поговорил с врачом. Александр прогрессирует, но я думаю, что не следует рисковать. Мы ждем его возвращения к первому январскому матчу", - сказал Ковач.



Таким образом, Головин может выйти на поле в составе "Монако" 6 января, когда команда встретится с "Лорьяном" в чемпионате Франции.



Напомним, что Головин травмировался в августе и с того времени не принимал участия в матчах "Монако". На текущей неделе он начал тренироваться без ограничений в общей группе.



Источник: Официальный сайт "Монако"