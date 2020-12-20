"Лион" готов продать Депая за 5 млн евро. Летом клуб требовал у "Барсы" за игрока 25 млн евро

"Лион" готов продать форварда Мемфиса Депая по сниженной цене.

Фото: AFP

Французский клуб готов продать нападающего зимой за пять миллионов евро. Столь низкая цена объясняется тем, что Депай может покинуть "Лион" бесплатно следующим летом, когда у него истечет срок действия контракта.



В минувшее трансферное окно Депая хотела приобрести "Барселона", однако тогда "Лион" требовал за игрока 25 миллионов евро, и стороны не согласовали сделку.



Источник: Diario Sport