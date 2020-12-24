Тухель и его помощники получат компенсацию в 7 млн. евро за досрочное расторжение контрактов

Стал известен размер компенсации для Томаса Тухеля и представителей его штаба после увольнение из ПСЖ.

Фото: "Getty Images"

Как сообщается, французский ПСЖ должен будет выплатить зарплату за оставшиеся месяцы по контракту, срок которого истекал в июле будущего года - это 7 млн. евро.



Такой размер компенсации не самый большой за последнее время для парижан. Лоран Блан получил от ПСЖ 22 млн. евро после расторжения контракта в июле 2016 года.



Напомним, сегодня ряд СМИ сообщил о том, что ПСЖ отправил в отставку Томаса Тухеля. Тухель возглавил ПСЖ в 2018 году. За время работы во французской команде немецкий тренер привел ПСЖ к шести трофеям, в том числе к двум чемпионским титулам. В августе этого года парижане сыграли в финале Лиги чемпионов, где уступили "Баварии" (0:1).



В последнем матче чемпионата Франции ПСЖ разгромил "Страсбург" со счетом 4:0.



Источник: Le Parisien