Источник: бывший главный тренер сборной Франции Доменек возглавит "Нант". Он не тренировал 10 лет

Экс-главный тренер сборной Франции Раймон Доменек возглавит клуб французской Лиги 1 "Нант".
Фото: "Getty Images"
68-летний французский специалист Раймон Доменек станет новым главным тренером "Нанта". Как сообщает источник, Доменек уже договорился с командой и в скором времени будет представлен общественности.

Раймон Доменек не работал с профессиональными командами с июля 2010 года. Последним местом работы Доменека была сборная Франции, из которой он был уволен после чемпионата мира 2010 в ЮАР. На том турнире французы заняли последнее место в группе с Уругваем, Мексикой и ЮАР.

На чемпионате мира 2006 Доменек привел сборную Франции к серебряным медалям.

"Нант" после 17-ти туров занимает в таблице чемпионата Франции 1 16-е место.

Источник: Ouest France

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Теги: Лига 1 Нант Доменек
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