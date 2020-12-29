"ПСЖ" объявил об отставке Тухеля

Томас Тухель покинул пост главного тренера "Пари Сен-Жермен".

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Информация об отставке немецкого специалиста опубликована на официальном сайте "ПСЖ".



Ранее СМИ сообщили, что Тухелю выплатят шесть миллионов евро за досрочное расторжение контракта, действовавшего до лета следующего года. Ожидается, что новым главным тренером парижского клуба станет Маурисио Почеттино, ранее работавший с "Тоттенхэмом".



Напомним, что Тухель работал с "ПСЖ" с июля 2018 года. Под его руководством парижане выиграли два чемпионских титула, а также становились победителями Кубка Франции и Кубка лиги.



Источник: Официальный сайт "Пари Сен-Жермен"