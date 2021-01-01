Головин не вошел в топ-100 лучших игроков Лиги 1 в 2020 году

Полузащитник "Монако" Александр Головин не попал в топ-100 лучших футболистов французской Лиги 1 в 2020 году.

Фото: Panoramic / Global Look Press

В рейтинге, составленном порталом Get French Football News, не нашлось места Головину, но туда попали шесть одноклубников Александра. Среди них выше всех оказался форвард Виссам Бен-Йеддер (пятое место).



Напомним, что в аналогичном рейтинге по итогам 2019 года Головин занял 90-е место. В прошлом году российский полузащитник провел 14 матчей во всех турнирах, он много пропустил из-за повреждений.



Источник: Get French Football News