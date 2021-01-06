Головин: возвращение получилось действительно позитивным для меня и для команды

Полузащитник "Монако" Александр Головин прокомментировал свое выступление в матче 18-го тура Лиги 1 с "Лорьяном".
Фото: "Монако"
Отметим, что в игре с "Лорьяном" Головин забил гол на 64-й минуте - ему удалось отличиться спустя 10 секунд после выхода на замену. Затем российский полузащитник поучаствовал еще в двух голах своей команды, отдав предголевые передачи. В итоге "Монако" обыграл соперника со счетом 5:2.

Это был первый матч Головина с августа прошлого года. Хавбек восстанавливался после повреждения задней поверхности бедра.

В комментарии после игры с "Лорьяном" Головин заявил, что его возвращение на поле получилось позитивным.

"Очень рад вернуться на поле после столь длительной паузы. Возвращение получилось действительно позитивным для меня, а самое главное для команды.

Ситуация с голом? В принципе ничего особенного — вышел на поле, получил мяч, увидел возможность для удара. Получилось попасть точно в угол. Естественно, гол придал уверенности, потом было уже проще войти в игру и хорошо поработать на команду", - сказал Головин.

Источник: Sport24

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Теги: Головин Монако Лига 1
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