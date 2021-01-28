Как сообщает источник, полузащитник "Ниццы" Данило прошел для ЦСКА медобследование. В скором времени игрок должен будет присоединиться к армейской команде.
Напомним, ранее появилась информация, что ЦСКА возьмет в аренду до конца сезона бразильского полузащитника с правом выкупа.
В нынешнем сезоне, Данило провел 5 матчей в составе "Ниццы". Всего за французскую команду у него 49 матчей и один забитый гол. В "Ницце" он с июля 2018 года.
Источник: "СЭ"
Источник: полузащитник "Ниццы" Данило прошел медосмотр для ЦСКА
Игрок "Ниццы" Данило Барбоза в ближайшее время может стать игроком московского ЦСКА.
Фото: "Getty Images"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!