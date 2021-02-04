Игнашевич отметил, что карьера Головина развивается хорошо. По словам наставника "Торпедо", третий сезон во французской Лиге 1 станет для Александра проверкой на прочность, а также поможет ему понять, сможет ли он прибавлять на этом уровне.
"У него хорошо развивается карьера. Он с наилучшей стороны зарекомендовал себя в минувшем сезоне. В новом чемпионате у Головина была травма, не позволившая ему играть стабильно. Но сейчас Саша вроде бы восстановился, начал получать игровое время. Третий сезон в чемпионате – это проверка на прочность и отличная возможность для него понять, способен ли он прибавлять и дальше расти на этом уровне. Третий сезон, медные трубы — давай, доказывай!" - сказал Игнашевич.
Напомним, что Головин пополнил состав "Монако" летом 2018 года, перейдя из ЦСКА за 30 миллионов евро. В текущем сезоне 24-летний полузащитник принял участие в восьми матчах чемпионата Франции и забил один гол.
Источник: Чемпионат
Игнашевич: Головин проводит третий сезон во Франции. Медные трубы — давай, доказывай!
Наставник "Торпедо" Сергей Игнашевич высказался о бывшем партнере по ЦСКА Александре Головине, ныне выступающем за "Монако".
Фото: "Монако"
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