- Все еще считаю, что Головина рано называть царем. Ему еще 24 года, вот 30 будет - можно будет. К такому титулу приходят с годами. Карьера у него еще только запускается. Радостно, что наш российский футболист в "Монако" на ведущих ролях. Саша - молодец. Восстановился после травмы, начал выходить на замены, воспользовался шансом, а теперь снова в основе. Просто красавец! В сложном французском чемпионате хорошо играет. Только похвала ему, - передает слова Мостового "Чемпионат".
В матче 24 тура чемпионата Франции "Ним" - "Монако" 24-летний российский полузащитник монегасков Александр Головин оформил первый в карьере хет-трик и отдал голевую передачу, благодаря чему его команда одержала победу со счетом 4:3. Это уже седьмая подряд победа "Монако" в Лиге 1, серия стартовала с возвращением в состав клуба Головина, пропустившего практически всю первую часть сезона из-за тяжелой травмы. Французская пресса присвоила полузащитнику сборной России прозвище Царь, так же называют Александра Мостового со времен его игры за испанскую "Сельту" в 1996-2004 гг.
Мостовой: Головина рано называть царем. Но только похвала ему
Экс-полузащитник "Кана", "Страсбура" и "Сельты" Александр Мостовой прокомментировал хет-трик полузащитника "Монако" Александра Головина в матче Лиги 1 против "Нима" (4:3).
Фото: AFP
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