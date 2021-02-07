Мостовой: Головина рано называть царем. Но только похвала ему

Экс-полузащитник "Кана", "Страсбура" и "Сельты" Александр Мостовой прокомментировал хет-трик полузащитника "Монако" Александра Головина в матче Лиги 1 против "Нима" (4:3).

Фото: AFP