- Посмотрите, какие замечательные мячи забивает Головин. Второй - над ушами просвистел, первый - в угол, штрафной положил идеально. У нас есть распиаренные звезды, которые ничего, кроме пенальти, не могут забить, зато про них говорят по 3-4 раза в день. А здесь посмотрите, какой парень, какая работоспособность. У Головина нет никакого звездняка, он тихий и спокойный. Если он так же продолжит, не исключено, что в следующем сезоне окажется в Испании или в Англии. По той игре, которую он показывает, ему уже пора переходить куда-то повыше. У нас в футболе есть своя звезда - не раздутая, не пропиаренная, а настоящая, - передает слова Червиченко Metaratings.
24-летний российский полузащитник "Монако" Александр Головин 7 февраля оформил своей первый хет-трик в карьере, трижды поразив ворота "Нима" в матче 24 тура французской Лиги 1. Также Головин отметился голевой передачей. Благодаря результативной игре атакующего полузащитника сборной России монегаски одержали выездную победу со счетом 4:3 и продолжают борьбу за выход в Лигу чемпионов, закрепившись в еврокубковой пятерке благодаря серии из 7 выигрышей подряд. В 24 сыгранных матчах "Монако" набрал 48 очков, что позволяет занимать четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата Франции. На счету Головина в текущем сезоне 4 гола и 4 голевых паса в 9 играх, период с сентября по декабрь 2020 года включительно Александр пропустил из-за травмы.
Червиченко: замечательные голы тихого Головина. А распиаренные звезды только с пенальти могут забить
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко дал комментарий о хет-трике российского полузащитника "Монако" Александра Головина в матче чемпионата Франции.
Фото: МатчТВ
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