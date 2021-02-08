В игре с "Нимом" Головин забил три гола и сделал результативную передачу. Его команда победила со счетом 4:3.
Головин заявил, что рад победе над соперником. Вместе с тем он призвал не переоценивать значение данного результата.
"Думаю, много говорить сейчас не нужно. Конечно, очень рад такому матчу. Хочется поблагодарить всех, кто поддерживал и поддерживает меня. Это важно. Понимаю, что получился яркий и запоминающийся матч, но не нужно переоценивать его значение. Это только одна игра. Нам надо много работать, прогрессировать и устранять те ошибки, которые были. В общем, есть к чему стремиться", - сказал Головин.
Отметим, что "Монако" пребывает на четвертом месте в таблице Лиги 1 (48 очков).
Головин в текущем розыгрыше чемпионата Франции принял участие в девяти матчах, забил четыре гола и отдал четыре голевых паса.
Источник: РБ Спорт
Головин прокомментировал хет-трик в ворота "Нима"
Полузащитник "Монако" Александр Головин высказался о результате матча с "Нимом", состоявшегося накануне в рамках 24-го тура Лиги 1.
Фото: "Монако"
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