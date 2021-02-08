Головин прокомментировал хет-трик в ворота "Нима"

Полузащитник "Монако" Александр Головин высказался о результате матча с "Нимом", состоявшегося накануне в рамках 24-го тура Лиги 1.

Фото: "Монако"

В игре с "Нимом" Головин забил три гола и сделал результативную передачу. Его команда победила со счетом 4:3.



Головин заявил, что рад победе над соперником. Вместе с тем он призвал не переоценивать значение данного результата.



"Думаю, много говорить сейчас не нужно. Конечно, очень рад такому матчу. Хочется поблагодарить всех, кто поддерживал и поддерживает меня. Это важно. Понимаю, что получился яркий и запоминающийся матч, но не нужно переоценивать его значение. Это только одна игра. Нам надо много работать, прогрессировать и устранять те ошибки, которые были. В общем, есть к чему стремиться", - сказал Головин.



Отметим, что "Монако" пребывает на четвертом месте в таблице Лиги 1 (48 очков).



Головин в текущем розыгрыше чемпионата Франции принял участие в девяти матчах, забил четыре гола и отдал четыре голевых паса.



Источник: РБ Спорт