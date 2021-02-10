"Я смотрел первый тайм матча с "Нимом". В принципе, он оказывался на тех позициях, где и должен был находиться игрок, выступающий на его месте. Очень хорошо играл, в первом тайме по крайней мере, когда он забил два гола. Практически не терял мячи. У них хорошая команда, сбалансированная.
Головин - такого качества игрок, который, я думаю, не затерялся бы в любой команде, где есть партнёры высокого уровня. Саша не теряет мячи и играет правильно, поэтому потолок это или не потолок - не знаю", - сказал Кержаков.
Напомним, Александр Головин оформил хет-трик в матче 24-го тура Лиги 1 против "Нима" (4:3). Также на его счету в этом матче голевая передача.
Головин перешел в состав "Монако" в июле 2018 года из ЦСКА. В нынешнем сезоне он провел 9 матчей за монегасков, забил 4 гола и отдал 4 результативных передачи.
Всего за "Монако" у него 74 матча, 11 забитых мячей и 12 голевых передач.
"Монако" побеждает на протяжении восьми матчей подряд.
Источник: "Чемпионат"
Александр Кержаков: Головин не затерялся бы в любой команде, где есть партнеры высокого уровня
Главный тренер "Томи" Александр Кержаков прокомментировал игру полузащитника Александра Головина в составе "Монако".
Фото: "Getty Images"
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