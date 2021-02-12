Черчесов прокомментировал недавнее выступление Головина в матче Лиги 1 с "Нимом". В этой игре Александр оформил хет-трик и сделал голевую передачу. Высказываясь об игре Головина за "Монако", наставник сборной отметил, что хавбеку нужно думать о переходе в один из европейских топ-клубов.
"Что касается достижения Александра, то и недооценивать, и переоценивать его нельзя. Согласен со Слуцким: если Головину куда-то двигаться, то в сторону клуба из пятерки сильнейших в одной из топ-лиг. Однако для этого ситуация должна созреть с трех сторон: самого игрока, команды-претендента и нынешней. Кроме того, амбиции надо обязательно подтверждать на уровне сборной: ни для кого не секрет, что ЧМ-2018 сыграл решающую роль в переходе полузащитника из ЦСКА в "Монако", - заявил Черчесов.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше Лиги 1 Головин поучаствовал в девяти матчах, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.
Источник: Спорт-Экспресс
Черчесов: если Головину куда-то двигаться, то в сторону одного из сильнейших клубов в топ-лиге
Наставник сборной России Станислав Черчесов высказался о полузащитнике "Монако" Александре Головине.
Фото: "Монако"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!