Как сообщает источник, игрок "Монако" Александр Головин будет готов к матчу 26-го тура французской Лиги 1 против "ПСЖ". Эта игра пройдет 21 февраля и начнется в 23:00 мск. Отмечается, что травма полузащитника оказалась несерьезной.
Напомним, Головин пропускает сегодняшний матч монегасков против "Лорьяна". После первого тайма счет 1:0 в пользу "Лорьяна".
Сообщается, что россиянин не попал в состав "Монако" на эту встречу из-за дискомфорта в бедре.
В текущем сезоне Александр Головин провел 10 матчей, забил 4 гола и сделал 4 результативных передачи.
Источник: "Чемпионат"
Головин должен быть готов к матчу с "ПСЖ"
Полузащитник "Монако" Александр Головин восстановится к матчу следующего тура Лиги 1 против "Пари Сен-Жермен".
Фото: "Getty Images"
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