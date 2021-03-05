Напомним, ранее болельщики "Монако" признали Головина лучшим игроком команды в феврале.
Артемов заявил, что минувший месяц действительно получился успешным для Головина. Игроку приятно такое признание со стороны болельщиков, но главное для него - результат команды, добавил агент.
"Прошедший месяц действительно удался Саше. Здесь и три мяча в ворота "Нима", и две голевые передачи в матче с "Брестом". Поэтому ничего удивительного нет. Конечно, ему приятно такое признание со стороны болельщиков, но всегда и везде самое главное для него - это результат команды", - сказал Артемов.
Отметим, что в текущем розыгрыше Лиги 1 Головин провел 12 матчей, забил четыре гола и сделал шесть результативных передач.
Источник: Sport24
"Ничего удивительного нет". Агент - о признании Головина лучшим игроком "Монако" по итогам февраля
Олег Артемов, агент полузащитника "Монако" Александра Головина, прокомментировал признание своего клиента лучшим игроком "монегасков" в феврале.
Фото: AFP
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