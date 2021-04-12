Головин отметил, что игра была непростой, несмотря на крупный счет. Также он прокомментировал свою голевую передачу, сделанную в матче с "Дижоном".
"Не такая простая игра, как может показаться по счету. Хорошо, что мы смогли добавить после перерыва и заслуженно выиграть. Сейчас нам нельзя терять очки, поэтому важна каждая игра и каждая победа.
Очередная голевая передача? Уже говорил, что для меня самое важное — это победы команды. Но здорово, что получается помогать забивать партнерам. В том числе и из этого состоит моя работа. Конечно, получаю удовольствие от того, что получается отдавать такие передачи", - сказал Головин.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше Лиги 1 Головин поучаствовал в 16 матчах, забил четыре гола и сделал восемь результативных передач.
"Монако", набрав 65 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции. От лидирующего "Лилля" команду отделяют четыре очка.
Источник: Sport24
Голевой пас Головина помог "Монако" победить "Дижон"
Головин прокомментировал победу "Монако" над "Дижоном" и свой голевой пас
Полузащитник "Монако" Александр Головин высказался о победе над "Дижоном" в матче 32-го тура Лиги 1 (3:0).
Фото: Getty Images
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