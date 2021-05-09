Головин прокомментировал победу "Монако" над "Реймсом"

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин прокомментировал победу "монегасков" над "Реймсом" в матче чемпионата Франции.
Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press
Напомним, что накануне "Монако" победил "Реймс" в гостях с минимальным счетом в игре 36-го тура Лиги 1. Головин вернулся в состав "монегасков" после болезни. Он вышел на замену на 80-й минуте матча. До этого Александр не мог выступать за "Монако" вследствие заражения коронавирусом.

"Самое главное, что выиграли и набрали три очка. Естественно, при выходе на замену основной задачей было удержать победный счет. Рад, что это удалось", - сказал Головин о победе "Монако".

Отметим, что в нынешнем розыгрыше Лиги 1 Головин провел 19 матчей, забил четыре гола и сделал восемь результативных передач. "Монако" располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата (74 очка).

Источник: Чемпионат

"Монако" обыграл "Реймс", Головин вернулся в состав "монегасков" после болезни

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Теги: Головин Монако Реймс Лига 1
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