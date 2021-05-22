Трезеге отметил, что Головин является футболистом очень высокого уровня. Также он высказался о возможном переходе Александра в один из европейских топ-клубов.
"Может ли Головин последовать моему примеру и перейти из "Монако" в "Ювентус"? Я бы точно пожелал ему такой поворот в карьере. Это футболист высочайшего уровня. Ему нужно продолжать показывать его в "Монако". Как и у всех других футболистов такого масштаба, у него есть амбиции играть в топ-клубе. "Ювентус" — определенно один из таких клубов", - сказал Трезеге.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше Лиги 1 Головин провел 20 матчей, забил пять голов и сделал девять результативных передач.
Источник: Р-Спорт
Трезеге: Головин - игрок высочайшего уровня. У него есть амбиции выступать в топ-клубе
Бывший форвард "Монако" Давид Трезеге высказался о российском полузащитнике "монегасков" Александре Головине.
Фото: Reuters
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!