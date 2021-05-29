Головина спросили, почему в опросе, сделанном "Монако" среди игроков команды, он назвал в числе своих любимых клубов не только ЦСКА, за который раньше выступал, но и "Зенит".
Александр в ответ рассказал, что в детстве ему нравился "Зенит". По словам Головина, до 15 лет он больше следил за "Спартаком" и "Зенитом", чем за ЦСКА.
"Мне "Зенит" нравился с ранних лет. Нравилось смотреть, как играют Кержаков с Аршавиным в связке. Когда был маленький, за ЦСКА особо не следил — больше нравилось наблюдать за "Спартаком" и "Зенитом". Это было лет до 15.
Когда ты переходишь в ЦСКА, понятно, что главный враг — "Спартак". Я уже не так за ним смотрел. "Зенит" не был настолько яростным врагом для ЦСКА, продолжал за ними следить, поэтому и назвал их в том опросе", - сказал Головин.
Источник: Sport24
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Головин: в детстве больше нравилось наблюдать за "Спартаком" и "Зенитом". За ЦСКА особо не следил
Хавбек "Монако" Александр Головин рассказал, за какими командами ему нравилось следить в детстве.
Фото: Getty Images
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