Головин: в детстве больше нравилось наблюдать за "Спартаком" и "Зенитом". За ЦСКА особо не следил

Хавбек "Монако" Александр Головин рассказал, за какими командами ему нравилось следить в детстве.
Фото: Getty Images
Головина спросили, почему в опросе, сделанном "Монако" среди игроков команды, он назвал в числе своих любимых клубов не только ЦСКА, за который раньше выступал, но и "Зенит".

Александр в ответ рассказал, что в детстве ему нравился "Зенит". По словам Головина, до 15 лет он больше следил за "Спартаком" и "Зенитом", чем за ЦСКА.

"Мне "Зенит" нравился с ранних лет. Нравилось смотреть, как играют Кержаков с Аршавиным в связке. Когда был маленький, за ЦСКА особо не следил — больше нравилось наблюдать за "Спартаком" и "Зенитом". Это было лет до 15.

Когда ты переходишь в ЦСКА, понятно, что главный враг — "Спартак". Я уже не так за ним смотрел. "Зенит" не был настолько яростным врагом для ЦСКА, продолжал за ними следить, поэтому и назвал их в том опросе", - сказал Головин.

Источник: Sport24

Головин: на подколку про нулевую ничью "Монако" ответил Дзюбе, что он король "Тамбова"

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Головин Монако ЦСКА Зенит Спартак
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Тарханов: вероятно, Черчесов не включит в окончательную заявку на Евро кого-то из молодых эксклюзив
Тарханов: "Челси" был более свежим и организованным. "Ман Сити" не хватало нападающего на острие эксклюзив
Гвардиола - после поражения в финале ЛЧ: это выдающийся сезон для "Манчестер Сити"
Головин: один раз Слуцкий кричал на меня из-за того, что он мне месяц объяснял, как надо сыграть, а я делал все наоборот
Фернандес и Черышев продолжают тренироваться по индивидуальной программе 1
Капелло: Гвардиола ошибся со стартовым составом на финал Лиги чемпионов
Канте: "Золотой мяч"? Я не думаю об этом 1
Головин: в детстве больше нравилось наблюдать за "Спартаком" и "Зенитом". За ЦСКА особо не следил 3
Семин: в эпизоде с голом "Челси" в финале Лиги чемпионов есть ошибка Зинченко, хотя в целом он хорошо играл 1
Головин: на подколку про нулевую ничью "Монако" ответил Дзюбе, что он король "Тамбова" 3
Головин объяснил, почему восстанавливался от травмы в течение трех с половиной месяцев
"Абрамовичу повезло больше, чем всем - и продолжает везти". Микулик прокомментировал победу "Челси" в Лиге чемпионов 1
Источник: Жардим, который мог стать главным тренером "Спартака", возглавит аравийский "Аль-Хиляль" 1
Источник: в случае перехода в "Локомотив" Пиняев отправится в аренду в "Крылья Советов"
Сборная России поздравила Головина с юбилеем
СМИ: "Ростов" намерен выкупить у "Зенита" защитника Прохина 1
Ловрен: для победы в Лиге чемпионов "Сити" должен купить какого-нибудь хорватского игрока
Победные эмоции игроков "Челси" после финала Лиги чемпионов (видео)
Источник: "Барселона" является фаворитом в борьбе за Доннарумму 1
Гол Хаверца, который принес "Челси" победу в финале Лиги чемпионов (видео) 2
Журавель - о финале ЛЧ: когда всё упирается в один матч, Гвардиолу клинит и он отказывается от работающей модели 3
Уткин: финал ЛЧ был тосклив. Но он никому ничем не обязан 3
Тухель выиграл Лигу чемпионов после увольнения из «ПСЖ», «Манчестер Сити» в финале мало напоминал себя 1
Полузащитник "Челси" Канте - лучший игрок финала Лиги чемпионов 4
Тухель: мы хотели быть камнем в обуви "Манчестер Сити" 1
"Следующий год - наш". "Спартак" поздравил "Челси" с победой в финале Лиги чемпионов 19
"Зенит" будет в третьей корзине при жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов-2021/22 23
"Челси" сыграет с "Вильярреалом" в матче за Суперкубок УЕФА
"Челси" обыграл "Манчестер Сити" и во второй раз в истории выиграл Лигу чемпионов 34
Сапата: многие говорят, что "Аталанта" не заслуживает того, чего добилась
Все новости
-