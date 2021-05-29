Головин: на подколку про нулевую ничью "Монако" ответил Дзюбе, что он король "Тамбова"

- Что я ответил Дзюбе на слова: "Монегаск! Ну что, додики? С "Лансом" 0:0 сыграли"? Сказал, что он король "Тамбова". Только им по четыре забивает. Но вообще очень важно, что есть такой человек, как Дзюба. Всегда поддерживает позитив в команде, даже когда что-то не получается на тренировках. Парни напрягаются, тренеры могут напихать, а Артем дает разряд, - приводит слова Головина Sport24.
Сборная России проводит тренировочный сбор в австрийском Нойштифте для подготовки к Чемпионату Европы-2020, который был перенесен на нынешний год из-за пандемии коронавируса и стартует 11 июня. Наша команда 1 июня проведет контрольный матч на выезде со сборной Польши, 5 июня - дома со сборной Болгарии. Первый матч Евро-2020 для нашей сборной состоится 12 июня, когда подопечные Станислава Черчесова сыграют с Бельгией.
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Фото: РПЛ
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