Канчельскис: Месси прошел пик карьеры. А в чемпионате Франции защитники действуют гораздо жестче, чем в Испании

Канчельскис заявил, что Месси, Неймар и Килиан Мбаппе - потенциально очень сильная тройка в атаке "Пари Сен-Жермен". По его мнению, эти игроки способны принести парижской команде успехи в Лиге чемпионов. При этом важно, чтобы Месси не беспокоили травмы, отметил Канчельскис.
"Конечно, потенциально это очень мощная атакующая тройка, которая может принести "ПСЖ" несколько побед в Лиге чемпионов. Однако это произойдет только при том раскладе, если Месси не будут беспокоить травмы. Все-таки ему уже 34 года. Пик карьеры пройден. А в чемпионате Франции защитники действуют гораздо жестче, чем в Испании. С другой стороны, у парижан очень глубокий состав. Может быть, Месси будет играть по одному матчу на неделе и сосредоточится в основном на Лиге чемпионов", - сказал Канчельскис.
Напомним, накануне "ПСЖ" объявил о подписании соглашения с Месси. Договор аргентинского нападающего с парижанами рассчитан на два года. Месси перешел во французский клуб в качестве свободного агента после окончания срока действия контракта с "Барселоной".
Источник: Известия
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Фото: "ПСЖ"
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